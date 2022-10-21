Экс-супруга Тимати Алена Шишкова попала в больницу

Модель редко делится с поклонниками своими проблемами. Однако девушка решила рассказать о пережитом. Для звездной блондинки коронавирус не прошел бесследно. Алена продолжает восстанавливаться под тщательным наблюдением врачей.
Напомним, что долгое время бывшая рэпера не может набрать вес. Она при этом категорически отрицает анорексию. Экс-возлюбленная Тимати уверяет, что хорошо питается, но это не помогает. Шишкова, кстати, стремительно начала терять вес после расставания с популярным исполнителем.
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