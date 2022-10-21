Экс-супруга Тимати Алена Шишкова попала в больницу

Экс-супруга Тимати, у которой постоянно подозревают анорексию, не так давно перенесла ковид. Сейчас Алена Шишкова находится в столичной клинике, чтобы окончательно убедиться в отсутствии проблем со здоровьем.

Модель редко делится с поклонниками своими проблемами. Однако девушка решила рассказать о пережитом. Для звездной блондинки коронавирус не прошел бесследно. Алена продолжает восстанавливаться под тщательным наблюдением врачей.

«Я месяц не могла прийти в себя от ковида. Вы заметили, что редко появлялась в соцсетях. Нужно было следить за здоровьем, сдать анализы, пройти диагностику, что я сделала за 3 дня в больнице», — написала 29-летняя Шишкова в блоге.

Напомним, что долгое время бывшая рэпера не может набрать вес. Она при этом категорически отрицает анорексию. Экс-возлюбленная Тимати уверяет, что хорошо питается, но это не помогает. Шишкова, кстати, стремительно начала терять вес после расставания с популярным исполнителем.