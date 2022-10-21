Экстрасенс рассказал о проклятии «Ласкового мая», связанном с тремя шестерками

Андрей Харрис рассказал о сверхъестественной причине гибели солистов группы «Ласковый май». Экстрасенс назвал четырнадцать преждевременных смертей влиянием «аркана Дьявола номер 15», а также тремя шестерками.

Харрис отметил, что коллектив был создан 6 декабря 1986 года. Юра Шатунов родился 6 числа, намекая на влияние трех шестерок на судьбу артистов группы.

«Вот он, звезда группы, и три шестерки. Именно с того момента группа начнет по полной программе работать», — сказал нумеролог

Также экстрасенс напомнил о дате рождения создателя «Ласкового мая» Андрея Разина.

«Обратимся к цифрам и анализу. Родился он 15 числа, а 15 число —это пятнадцатый аркан Дьявола. Не знаю, связывался Разин напрямую с лукавым и как получил неконтролируемую силу, но именно его руки создали проклятие «Ласкового Мая», — добавил эксперт.

Андрей заключил, что 14 смерть стала символом конца, символом великой умеренности, после которой перестает существовать плохое.