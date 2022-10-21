Перечислены 5 книг, которые следует прочесть для развития грамотной речи и словарного запаса

Наша речь производит неизгладимое впечатление на людей, поэтому нужно стремится к устной грамотной речи и словарному запасу. Это поможет не только в общении и карьере, но и в личной жизни. Лучше начать работу над собой с чтения книг. Специалисты назвали 5 лучших книг, которые помогут научиться разговаривать на красивом и понятном языке.

Первая книга Анастасии Шадриной "Кто боится сложности русского языка?" рассказывает о правилах простым языком для всех, кто хочет грамотно писать. Следующая книга была написана в свое время Максимом Кронгаузом. "Русский язык на грани нервного срыва" расскажет о русском языке, ответит на многие вопросы касательно правописания.

В список лучших письменных произведений вошло "Слово живое и мёртвое" Норы Галь. Подойдёт книга, написанная в далеком 1972 году, и переводчикам, и тем кто хочет выражать ясно свои мысли. Еще одним печатным изданием для улучшения развития речи является "Родная речь. Уроки изящности словесности", написал ее Петр Ваэль и Александр Денис. Последнюю в списке книгу от Нины Зверевой "Я говорю — меня слушают" тоже рекомендуют прочесть тем, кто хочет без стеснения говорить грамотно на публике.