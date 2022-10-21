Один честный жест Прилучного, который говорит о его отношении к Брутян — объясняет психолог

Недавно Павел Прилучный и Зепюр Брутян появились на фестивале онлайн-кинотеатров, который состоялся на курорте Роза хутор. От внимания внимательной публики не ускользнули детали взаимоотношений влюбленной пары. Свое мнение высказала психолог Екатерина Гроссман.

«В паре есть чувства очень сильные. Этого не скрыть. Известно, что у них разница в возрасте 8 лет. Не исключено ''отыгрывание'' в паре сценария детско-родительских отношений, а не партнерских», — говорит специалист.