Конец музыкальной карьеры предрекли Светлане Лободе: «Она будет петь в ресторанах Америки»

Светлана Лобода пытается активно строить карьеру за границей. Правда, пока у украинской певицы это плохо получается. В связи с трудной обстановкой в мире концертов у артистки, которая хочет вернуть себе былую популярность, становится все меньше.

Продюсер Сергей Лавров предрекает печальный конец карьеры Лободы.

«Лобода сгинет из мира шоу-бизнеса. У нее начались проблемы, концертов ведь почти нет. Приглашают на корпоративы изредка, где она песенки поет на русском языке. В России ее не увидят, поскольку въезд ей запрещен. На Западе никому не нужна она. Есть такая народная мудрость: «не плюй в колодец, придется воды еще напиться». Она про нее видимо забыла. Недавно хотела выступить в Германии, хотя не получилось. Перспектив у нее нет. Она может петь в ресторанах США», — поделился Лавров.

Напомним, ранее 40-летняя Лобода в России получала заоблачные гонорары за частные корпоративы. Она стояла на одной строчке с такими высокооплачиваемыми звездами как Филипп Киркоров, Григорий Лепс и другие.