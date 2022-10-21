Певица Лолита Милявская рассказала о проблемах со здоровьем: «Начинаю громко кричать от боли»

Лолита Милявская призналась, что имеет проблемы со здоровьем, которые вынуждают вести правильный образ жизни. При этом артистка терпеть не может тренажёрные залы и фитнес-центры, поэтому вместо занятий предпочитает ходить на массаж.

«Мой массажист, когда я начинаю громко кричать от сильной боли, когда он мне вправляет позвоночник и вывихи на ногах (это ведь неотъемлемая часть работы), всегда говорит: «... либо тренажёрный зал». «Нет, только не это», - отвечаю я», - призналась исполнительница.

Милявская добавила, что она обязана беречь свои голосовые связки, которые являются главным инструментом работы. После 35 лет работы на музыкальной сцене, любая нагрузка может стать стрессовой.

«Я не хожу ни по каким ночным заведениям. Также не слушаю громкую музыку, берегу связки», — отмечает Лолита.