Поклонники Анны Asti осудили артистку после выхода ее нового трека «Ночью на кухне»

21 октября 2022 года певица Anna Asti (настоящее имя Анна Анатольевна Дзюба) презентовала новый трек «Ночью на кухне». За несколько дней до релиза сингла в Сети появился короткий отрывок, вызвавший негативную реакцию у слушателей. Поклонники обвинили экс-солистку группы Artik & Asti в предсказуемости и однотипности.

По заявлению исполнительницы, эта песня про то, как трудно быть сильной в одиночестве:

«Она про, как человеку сложно далась и крепость, как сложно быть сильной женщиной, когда один на один с этим миром».

Как только Anna анонсировала релиз трека и опубликовала отрывок, на просторах Интернета началось бурное обсуждение. Некоторые пророчили песне первые места в чартах, восхищались синглом, другие обвинили Asti в однотипности выпускаемых песен.

Напомним, Anna Asti - российская певица украинского происхождения. Прославилась 32-летняя девушка, выступая в группе Artik & Asti. На 10-летний юбилей дуэт объявил о своем уходе со сцены. В 2022 году, в начале сольной карьеры, трек исполнительницы «По барам» возглавил чарт «Яндекс. Музыка», разгромив верхушку ТОП-100 Apple Music. Клип на Ютуб посмотрели более 8,5 млн раз.

[video= ]