Продюсер Бабичев назвал Анну Асти лучшей артисткой России в 2022 году

После отъезда некоторых звезд из России на новогодних корпоративах будет серьезный спрос на Анну Асти. Продюсер Евгений Бабичев считает исполнительницу лучшей артисткой в 2022 году в стране.

По словам эксперта, ее трек «По барам» стал хитом этого года. Бабичев отметил, что песня Анны везде звучала летом, даже сейчас ее можно услышать на ТВ и радио.

Мне кажется, должен быть спрос на Анну Асти. Считаю ее артисткой уходящего года. Хит «По барам» - песня года. Тематика такая — бары, пьяный угар — как раз на новогодних мероприятиях будет хорошо звучать, — говорит Евгений.

В связи с уменьшением количества концертов, артисты, которые «остались в строю», должны побороться за то, чтобы поработать на Новый год, поскольку спрос на дорогостоящих исполнителей существенно упал.

Бабичев подчеркнул, что серьезным игроком в event-индустрии является Сергей Шнуров и ее рок-группа «Ленинград».