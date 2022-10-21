Моргенштерн выпустил новый альбом «Last One»

Скандально известный российский рэпер Моргенштерн* из Уфы (настоящее имя Алишер Тагирович Моргенштерн) выпустил альбом под названием «Last One». Послушать новое творение молодого рэп-исполнителя можно на цифровых площадках.

В трек-листе певца — 20 композиций. В том числе туда вошли «10 секунд тишины перед последним треком» и вступление, когда Юрий Хованский говорит, что релиз был опубликован иностранным агентом.

В пластинку певца попали фиты с The Limba, ЛСП, Entype, Элджеем. Новый альбом получился более лиричным, чем предыдущие. Даже обложка его выглядит просто и лаконично, в виде черного квадрата. Но Моргенштерн* по-прежнему пишет тексты о деньгах.

Ровно за сутки до выхода альбома 24-летний артист опубликовал видеоклип на композицию «Balance», попавшую в «Last One». Снят ролик в формате влога, в котором рэпер говорит о медовом месяце после свадьбы с Диларой.

* Внесен Минюстом в список физлиц, которые выполняют функцию иностранного агента