Стало известно, благодаря кому Николай Басков стал тем, кем является

Музыкальный продюсер, супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин недавно дал интервью изданию "Blitz.Plus". Он прокомментировал становление Николая Баскова как артиста.

Промоутер раскказал, но, благодаря кому "натуральный блондин" российской эстрады стал тем, кем является. Пригожин считает, что артист добился всего, что имеет, благодаря родителям, которые в свое время смогли дали "золотому голосу" приличное воспитание.

"Родители ему дали достойное воспитание. То, что ему дала мама, - это то, что позволило состояться как личность. Он теперь имеет полное право на то, чтобы артистом. Он своим трудом заработал", - отметил продюсер.

Добавим, что отец Баскова – военный. После окончания Военной академии имени Фрунзе он переехал с семьей в ГДР. Там мужчина 5 лет проходил службу. Мать Николая – математик. В Германии некоторое время работала диктором на телевидении.



