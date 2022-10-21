В Сети назвали фальшивыми слезы Лаймы Вайкуле по музыканту из Украины

В начале марта Лайма Вайкуле опубликовала в Сети ролик, где она сквозь слезы говорит о том, как переживает за своего музыканта из Украины. Произнося столь трогательные слова, артистка всплакнула. Только вот публика почему-то не поверила в страдания и искренность эмоций.
Зрители продолжают хейтить 68-летнюю певицу. Публика не скупится на негативные комментарии в адрес Лаймы, у которой, по слухам, рецедив рака груди.
«Выйди на Пикадилли и поплачь, актриса»;
«Да иди лесом! Неубедительно»;
«Как же смешно это смотреть».
«Актриса никудышная, слезу не смогла выдавить»;
«Что за фальшь, противно смотреть!» — негодуют хейтеры.
К слову, после недавних событий Вайкуле решила разорвать все связи с РФ, где недавно была желанной гостьей и где пользовалась огромной популярностью. Не так давно артистка выступила в Латвии. Весь концерт ранее активная певица не танцевала, совершенно не двигалась, а грузно сидела на ступеньке на сцене.
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