В Сети назвали фальшивыми слезы Лаймы Вайкуле по музыканту из Украины

В начале марта Лайма Вайкуле опубликовала в Сети ролик, где она сквозь слезы говорит о том, как переживает за своего музыканта из Украины. Произнося столь трогательные слова, артистка всплакнула. Только вот публика почему-то не поверила в страдания и искренность эмоций.

Зрители продолжают хейтить 68-летнюю певицу. Публика не скупится на негативные комментарии в адрес Лаймы, у которой, по слухам, рецедив рака груди.