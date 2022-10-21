Возлюбленная сына певицы Наташи Королевой Архипа «изуродовала» ему лицо

Невеста сына певицы Наташи Королевой до неузнаваемости «изуродовала» лицо Архипа. Экс-стриптизёрша сделала это благодаря технике наложения грима.

Не секрет, что Наташа не одобряет выбор своего сына из-за прошлого девушки. При этом певица много лет тоже живет со стриптизером. Чтобы не ругаться с матерью, парень решил жить с избранницей на арендованной квартире. Юноша уверен в своих чувствах к Мелиссе Фокс и не переживает из-за ее прошлого.

Девушка, которая ранее танцевала стриптиз, выучилась на визажиста. Она отрабатывает свое мастерство на возлюбленном. На днях Фокс напомнила, что через неделю будут отмечать Хэллоуин. Танцовщица продумала образы и решила протестировать некоторые на Архипе Глушко.

Примечательно, что при нанесении грима начинающий визажист применила неоновые краски. В темноте лицо смотрится просто "ужасно". Поклонники не смогли узнать в парне сына Наташи Королевой.