Звезда «Глухаря» Виктория Тарасова рассказала об ужасах жизни на Донбассе: «Трудно в это поверить»

Известная актриса Виктория Тарасова часто ездит в ДНР. Звезда «Глухаря» в течение 4-х лет помогает жителям Донбасса. Своими впечатлениями она поделилась с журналистами «МК».

Первый раз шок испытала в Горловке. Приехала в детский сад. Детки вышли из подвала! Горловка – один из самых обстреливаемых городов. Дети фактически круглосуточно сидят в подвалах, спят, едят. Многие родители по ночам работали, а детей отправляли в бомбоубежище. После того, как я увидела это своими глазами, меня из Донбасса не вытащить: я ринулась им помогать. Мы покупали канцтовары, продукты, телевизоры…

По словам Тарасовой, людям там очень тяжело. Они прямо на улице варят суп на костре. Выносят все, что у кого есть.

Трудно поверить, что происходит это в наши дни. В одну из поездок приехала в Докучаевск, который почти на передовой. У меня была запланирована творческая встреча с ветеранами, которые остались там. Перед поездкой собрала большую сумму денег. В результате каждому из ветеранов привезли финансовую помощь, - добавляет артистка.