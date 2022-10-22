33-летняя звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина ждет второго ребенка

Звезда сериала «СашаТаня» сообщила подписчикам радостную новость. Алина Ланина заявила, что ждет ребенка. Актриса опубликовала в соцсети видеоролик, показав округлившийся живот.

«С хороших новостей, так с хороших! 26 недель», — кратко написала 33-летняя артистка.

Знаменитость приятно удивила подписчиков своим признанием. Они поздравили любимицу со столь важным событием.

Для Алины этот ребенок станет вторым. У звезды телесериала есть сын Лев, который появился на свет 13 декабря 2020 года. Артистка замужем. При этом имя мужа Ланина не раскрывает, предпочитая не афишировать свою личную жизнь.

Актриса неоднократно говорила, что ее возлюбленный также творческий человек. Раньше избранник девушки снимался в кино, теперь же он занимается другими проектами в этой области.