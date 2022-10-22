Болгария заявила об отказе от Евровидения на следующий год

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Болгария заявила об отказе от Евровидения на следующий год
В Мире
Фото из открытых источников

Болгарский телевизионный канал BNT выпустил заявление, в котором сообщил об отказе принимать участие в конкурсе Евровидение в 2023 году. Решение было принято руководством канала. Соответствующее сообщение размещено на одном из интернет-порталов.

Уточняется, что причиной отказа стал финансовый вопрос. В текущем году расходы BNT возросли в три раза, а бюджет уменьшился на 2 миллиона левов. За участие в Евровидении плату вносят именно крупные телевизионные каналы государства. На следующий год она заметно возросла в связи с отказом или исключением некоторых стран из конкурса.

На сегодня кроме Болгарии о решении не участвовать в Евровидении в следующем году объявили Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония, Андорра, Словакия, Люксембург, Монако.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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