Российский актер Алексей Панин вновь заявил, что ему стыдно быть русским

Бывший российский актёр Алексей Панин снова записал скандальное видео. Скандальный артист, чья кинокарьера давно закончилась, вновь заявил, что ему очень стыдно быть русским.

В ролике Панин говорит, что из-за последних событий он просит прощения у всех украинцев. Также актёр не упустил возможности оскорбить своих соотечественников, назвав их "стадом баранов, которое трясет гривой и со всем соглашается".

Отметим, что Алексей часто поливает грязью Россию, ее властей и обычных русских граждан. Проживает Панин сейчас в Испании. Периодически он приезжал в РФ, чтобы заработать деньги. Возвращаться на родину в ближайшем будущем он не планирует. Своей дочери артист сделал вид на жительство за рубежом.