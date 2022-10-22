Активистку Марию Самородскую с плакатом в защиту мужчин задержали полицейские в Красноярске

В Красноярске в субботу, 22 октября, на Предмостной площади задержали активистку Марию Самородскую. Женщина, которая устроила одиночный пикет, держала в руках плакат с надписью «Нет стране без мужчин».

Активистка рассказала журналистам, что она стояла с плакатом более часа.





Очень довольна. Много народу проехало мимо. Многие меня поддерживали. В основном это были мужчины, реже женщин, что очень странно. Неужели женщины не беспокоятся за своих мужиков? — говорит Самородская.

В конце концов, прибывший наряд полиции попросил женщину пройти в патрульную машину. По словам красноярки, полицейские ее доставили в отдел №12. На нее могут составить протокол по «Ковидной» статье (20.6.1 КоАП). Взяли у меня объяснительную. Изъяли плакат. Дадут приглашение на составление протокола, а затем пойду домой. Ничего такого особенного, — говорит пикетчица.



