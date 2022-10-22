Актриса Чулпан Хаматова заявила, что до переезда в Латвию она находилась в депрессии

Чулпан Хаматова из-за сложной политической ситуации приняла решение покинуть Россию и перебралась жить в Латвию. 46-летняя актриса говорила в интервью, что крайне эмоционально отнеслась к событиям, которые сегодня происходят в мире.

«Я боялась дышать, боялась выезжать в магазин, оставлять дома детей, боялась расставаться даже на 5 минут с ними», — призналась Чулпан.

В Риге Хаматова устроилась работать в театр, но гонорары там не такие впечатляющие, как в РФ. Несмотря на небольшой заработок, артистка не планирует возвращаться на родину. Актриса любит свою профессию, однако говорит, что продолжать свою деятельность в России не смогла бы, как раньше.

«Переезд меня выдернул из состояния депрессии. Я увидела, что могу быть актрисой, ведь когда только все началось, я была даже готова работать курьером или водителем. Честно скажу, сразу поняла, что, может буду выступать для русской аудитории. Но чтобы полноценно работать артисткой, мечты даже не было», — добавляет Хаматова.