Анастасия Волочкова предложила «Мистеру Х» после окончания шоу стать уборщиком в её саду

Бывшей балерине Анастасие Волочковой очень приглянулся главный герой шоу «Мистеру Х». Скандально известная танцовщица предложила Игорю Саванцу стать уборщиком в её саду.

Скандальная дива посмотрела телешоу, где за внимание лжемиллионера борются девушки. Любвеобильная балерина призналась, что она давно не видела таких «красавчиков». Игорь не богатый человек, он моет окна и остановки. Но, как считает Настя, вполне может убираться в её саду. Сам мужчина согласился на такой эксперимент.

«На самом деле он не богач, а мойщик остановок. Но какой красавчик! Такой он красавчик! Может быть, мне его себе нанять? Игорь, хочу сделать предложение. Станьте моим уборщиком в саду», — написала Волочкова в Телеграме.

Напоминаем, Анастасия Волочкова не только посвятила жизнь балету, но и записала несколько песен. К примеру, в видеоклипе «Буду я с тобой…» артистка балета ищет свою любовь.

Балерина в реальной жизни тоже ищет свою вторую половинку. Анастасия недавно призналась, что ее мужчина точно есть на Земле, но пока они не могут встретится.