Андрей Макаревич* пристыдил российских звёзд: «Трясут козой под буквой Зю»

Музыкант Андрей Макаревич* спел песню о некой стране, в котором главным условием выживания является умение держать свой язык за зубами. Рок-певец упрекнул своих коллег по сцене за выступления под символом Z.

Лидер популярной российской группы "Машина времени" исполнил песню про страну, "где у свет темени в плену, где за одну фразу, вас упакуют сразу, где гонят шнягу про напасть, мол мир на нас грозит напасть. Где так мозги зас...., хоть лопатой разгребай", — говорится в тексте композиции исполнителя.

Макаревич пристыдил звёзд за их выступления в поддержку специальной военной операции на Донбассе и Украине.

"На лету, сменив стезю, они трясут козой под буквой зю, возвышенно и почти что в камуфляже", — поет он.

* Признан иностранным агентом решением Министерства юстиции от 02.09.2022

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022

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