Больше десяти актеров сериала «Сваты» ушли из жизни

Летом 201 года не стало Анатолия Барчука, свата Митяя из третьего сезона. Олег Треповский, который воплотил в третьем сезоне директора хлебозавода, тоже умер в 2018 году. Жизнь Владимира Турчинского после участия в первом сезоне сериала оборвалась из-за инфаркта в 2009 году. Валентин Шестопалов, друг Сан Саныча Виктора Малахова, скончался в 2013 году после болезни.