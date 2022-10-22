E1.RU: Как выглядят сейчас красавчики из 90-х, по которым сходили с ума все женщины в мире

Как выглядят сейчас и чем занимаются красавчики из 90-х, по которым сходили с ума все женщины. Речь идет о зарубежных актерах, секс-символах прошлых лет, которыми до сих пор интересуются дамы со всего мира.

Ричард Гир - буддист, сейчас он любит спорт, кушает только здоровую пищу. Играет на музыкальных инструментах. Но любимое увлечение актера— фотография. К тому же, он занимается благотворительностью и социальными проектами.

Брюс Уиллис с семьей живет в Нью-Йорке. Свою карьеру брутальный артист закончил из-за диагностированной афазии - расстройства, которое мешает говорить, писать, понимать речь.

Том Круз в настоящее время занимается франшизой «Миссия невыполнима» и хочет отправиться в космос для съемок. Секс-символ увлекается автоспортом, он последователь и активист Церкви саентологии.

Бен Аффлекс сейчас счастлив в браке с Дженнифер Лопез. Весной 2022 года состоялась помолвка артистов, а в июле влюбленные звезды сыграли свадьбу. Певица взяла фамилию супруга.

Джонни Депп снимается в новом проекте режиссера Майвенн Ле Беско, он сыграет роль Людовика XV. Его скандальный развод с Эмбер Хёрд серьезно повлиял на карьеру актера из-за обвинений в избиениях и том, что он психически нездоров.

Леонардо Ди Каприо до сих пор считается завидным голливудским холостяком. Он занимается благотворительностью и основал фонд по защите окружающей среды.

Джордж Клуни продолжает активно сниматься. В свое время получил титул самого сексуального мужчины всех времен и народов по версии журнала People, пишет E1.RU.





