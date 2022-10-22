Фильм «Сталкер» Андрея Тарковского стал роковым для режиссера и членов съемочной группы

Съемки фильма Андрея Тарковского «Сталкер» окутаны мистическими событиями. Съемочная группа столкнулась и с природными бедствиями, и с ограниченностью бюджета, и с разными разногласиями, изменениями в сценарии. Для многих артистов кинокартина стала роковой.

В одном эпизоде видно, как реку покрывает белая пленка и это не задумка режиссера. В той местности, где прошли съемки, произошел выброс вредных веществ из-за действий местного целлюлозного комбината. Позже это район был признан небезопасным для жизни. Андрей Тарковский вместе с супругой и актером Анатолием Солоницыным умерли от рака легких.

Напомним, что фильм «Сталкер» вышел в 1979 году. В 1986 пожар в Чернобыльской зоне унес жизнь монтажера Людмилы Фейгиновой. Тогда пропали первые черновые варианты киноленты. Через 3 года не стало актера Николая Гринько, а в 1991 году из жизни ушел писатель Аркадий Стругацкий. В 1995 году это мир покинул еще один актер Александр Кайдановский. Поклонники связывают череду смертей с фильмом.

