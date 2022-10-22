Гоген Солнцев пожаловался на скандалы с «женой-монстром» Полиной

Скандальный шоумен Гоген Солнцев не дает о себе забыть. Недавно частий гость всевозможных телешоу рассказал о пластической операции, которая длилась 7 часов. Сегодня же скандалист жалуется на тяжелую жизнь с женой Полиной.

Интересно, что новая супруга Гогена – это дочь его бывшей жены Екатерины Терешкович. Не исключено, что брачные союзы были частью придуманной пиар-истории. Но Солнцев настаивает на том, что это правда.

На этот раз эксцентричный Гоген пожаловался, что Полина надоела ему телефонными звонками. Девушку волнует далеко не самочувствие мужа, а деньги на содержание детей. По словам эпатажного блогера, он сильно устал от претензий, упреков, скандалов и недовольства.

«Я ее заблокировал, она звонит с других номеров. Я на монстре женат, она меня добивает! Я сказал, что когда оклемаюсь, то устрою им счастливую жизнь. Я ведь в аду жить не могу!» - негодует Солнцев

Женщины довели Гогена до того, что он всячески с ними избегает встреч. На время он даже решил пожить у друзей, чтобы в спокойной обстановке отдохнуть после сложной операции.