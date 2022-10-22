Грудь Елены Летучей не поместилась в купальник на пляже в ОАЭ

Елена Летучая, которая много времени уделяет своей работе, решила взять отпуск. 43-летняя звезда улетела в ОАЭ. Телеведущая отлично отдыхает, но не забывает делится с подписчиками своих соцсетей фото и видео с Дубаи.

Елена ранее показала, что посетила ресторан знаменитого шеф-повара. Также знаменитость публиковала снимки с пляжа. В своем блоге ведущая недавно выложила новое фото. На кадре, очень пикантном и откровенном, она предстала в желтом раздельном купальнике.

На фотографии Летучая позирует в маленьком бикини на тонких бретельках.

«Давно так чудесно не купалась в открытой воде в Дубаи на прекрасном пляже», — подписала снимок блондинка.

Поклонники осыпали комплиментами свою любимицу. Особенно фанаты они оценили пышный бюст ведущей. Правда, многим подписчикам показалось, что для таких пышных форм звезда ТВ выбрала чересчур маленький размер.