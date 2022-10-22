Игорь Крутой защитил Полину Гагарину в судебном споре с Ольгой Кормухиной за «Кукушку»

Три года назад Ольга Кормухина подала в суд на певицу Полину Гагарину из-за композиции Виктора Цоя «Кукушка». Кавер-версия хита, которую записала Гагарина, является саундтреком к «Битве за Севастополь» в 2015 году. Но Заслуженная артистка заявила, что исполнение песни совпадает целиком с тем, как она ее перепела.

Разбирательства длились более года. В ноябре 2020 года в Тверском суде Москвы иск Ольги Борисовны отклонили. В ноябре 2021 года она вновь пожелала заявить о своей правоте. Адвокаты певицы подали на апелляцию, потребовав провести экспертизу. После нескольких заседаний Кормухиной пошли на встречу. Представители Федерального центра экспертиз при Минюсте пригласили композитора Игоря Крутого с инициативы юриста Гагариной.

По итогам экспертизы, «Кукушка» Гагариной и Кормухиной практически полностью являлись идентичными. То есть, вариант 35-летней артистки был позаимствован у переработки, представленной ее 62-летней коллегой. Крутой не согласился с этим и отметил, что исполнение Полины - это самостоятельный хит. Он привел свои доводы. В конечном итоге суд принял слова маэстро во внимание и отказал Ольге Кормухиной в дальнейшем рассмотрении дела.