Кристина Орбакайте неожиданно появилсь на звукозаписывающей студии «Мосфильма»

Певица Кристина Орбакайте опубликовала в соцсетях новое фото. На снимке певица, которая искренне улыбается, находится на звукозаписывающей студии «Мосфильма» в Москве.

Оказалось, что артистка приехала в столичную студию для озвучивания кинофильма «Любовь-Морковь 4», где дочь Аллы Борисовной играет одну из главных ролей.

В святая святых. Тон-студии «Мосфильма». В первый раз сюда попала в 11 лет с «Чучело», дальше с многими любимыми ролями! Продолжаю здесь создавать образы!, — написала Кристина.

Ранее сообщалось, что Орбакайте неожиданно вернулась в Москву. Певица, которая не смогла простится с Борисом Моисеевым из-за отъезда за рубеж, пришла к могиле покойного артиста. Также стало известно, что она не примет участие в фестивале «Песня года».