Моргенштерн* опустил Гуфа: «Стал продажным мудаком. Нужно кормить большую жопу и двоих детей»

Недавно скандальный рэпер Моргенштерн* выпустил новый альбом LAST ONE. Один из треков исполнитель посвятил Гуфу. Выяснилось, рэперы должны были записать совместную песню, но Алексей Долматов отказался, пишет «СтарХит».

Алишер (настоящее имя Моргенштерна) обиделся на коллегу и выплеснул все свои эмоции в треке GUF DISS. Он заявил, что Гуф испугался связываться с ним из-за статуса иностаранного агента.

24-летний музыкант отругал речетативом Гуфа. Также Моргенштерн* прошелся по внешнему виду 43-летнего певца, выступающего под псевдонимом Guf.

Ты ведь с самого детства был моим кумиром. Я как огромное пузо, ведь на Гуфе вырос жир, Начал делать рэп, ведь хотел быть как он, В итоге тоже стал продажным мудаком. Вряд ли тебе лишние несколько нулей. Нужно кормить большую и двоих детей. Ты реально становишься все тяжелей», —

поет Алишер.

* Лицо, признанное иноагентом в РФ



