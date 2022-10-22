Музыкальный критик Сергей Соседов обвинил возобновившую карьеру певицу МакSим во лжи

В последнее время о певице МакSим (настоящее имя Мариина Абросимова) ничего не слышно. После информации о выздоровлении исполнительницы и восстановлении после поражения легких, артистка уверяла, что она обязательно вернется на сцену.

Сергей Соседов решил заговорить о продолжении музыкальной карьеры 39-летней звезды. Как отмечает музыкальный критик, на официальном сайте певицы говорится, что на ноябрь и декабрь у нее намечен гастрольный тур по российским городам. Но эксперт не верит, что Максим говорит правду.

По заверению историка музыки, он ничего не знает, что происходит в личной жизни вокалистки. По данным СМИ, певица серьезно злоупотребляла алкоголем.

"В плотный гастрольный график не верю. Сейчас у артистов не так много работы. Если у нее есть концерты, я рад. Она неплохая певица, есть у нее свой репертуар. Желаю здоровья и вдохновения!", - сказал Соседов.