Нумеролог Фарида Красавкина проинформировала, откуда у Анастасии Заворотнюк появился рак мозга

Также нумеролог сообщила о зависти, сплетнях, беспорядочных связях и изменах. Эксперт отмечает, что во Вселенной все существует в балансе, а просто так тяжелые заболевания не появляются. Теперь Анастасии не хватает энергии, чтобы окончательно справиться с недугом. Красавкина увидела, что еще будет операция, но она, к большому сожалению, не изменит ситуацию.