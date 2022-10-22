Певица Лариса Долина в вечернем платье привела в восторг поклонников

В сентябре этого года певица Лариса Долина отметила 67-летие. Стоит сказать, что в своем возрасте артистка выглядит шикарно, несмотря на то, что регулярно подергается критике. Исполнительница восхитила безупречной фигурой в элегантном вечернем платье.

Долина в очередной раз продемонстрировала поклонникам свой новый наряд. Она опубликовала в личном микроблоге фотографию, на которой предстала в голубом сверкающем платье по фигуре. Акцент был сделан на тонкой талии Ларисы Александровны. Наряд подчеркивает безупречную фигуру звезды.

Снимок певица сделала в важный день:

Сегодня я приму экзамены, вечером открою сценарий «Суинни Тодд». Вникну, повторю, окунусь в атмосферу спектакля, который очень сильно люблю. Люблю так сильно, как и свою героиню — миссис Лаветт. Четыре спектакля всего за три дня… Это непросто, но это жизнь! Вам всем желаю замечательного дня.