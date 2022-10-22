Писатель Захар Прилепин подверг критике гражданскую позицию Ксении Собчак

Писатель и публицист Захар Прилепин обрушился с резкой критикой на Ксению Собчак. Журналистка назвала несправедливыми западные санкции против наследника знаменитого бизнесмена Михаила Фридмана.

Эти слова возмутили Прилепина. Свое мнение он написал в Телеграм-канале Кровавая барыня.

Писатель считает, что Собчак долго молчала, когда на Западе вводили санкции против Российской Федерации, спортсменов страны, российских деятелей культуры и шоу-бизнеса, а когда дошло дело до её близкого друга, она начала возмущаться, встав на его защиту. Прилепин подчеркнул, что Ксения всегда руководствуется личными интересами и симпатиями в подобных вопросах. И это такая гражданская позиция теледивы.