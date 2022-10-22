Писатель Захар Прилепин подверг критике гражданскую позицию Ксении Собчак

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Писатель Захар Прилепин подверг критике гражданскую позицию Ксении Собчак
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Фото из открытых источников

Писатель и публицист Захар Прилепин обрушился с резкой критикой на Ксению Собчак. Журналистка назвала несправедливыми западные санкции против наследника знаменитого бизнесмена Михаила Фридмана.

Эти слова возмутили Прилепина. Свое мнение он написал в Телеграм-канале Кровавая барыня.

Писатель считает, что Собчак долго молчала, когда на Западе вводили санкции против Российской Федерации, спортсменов страны, российских деятелей культуры и шоу-бизнеса, а когда дошло дело до её близкого друга, она начала возмущаться, встав на его защиту. Прилепин подчеркнул, что Ксения всегда руководствуется личными интересами и симпатиями в подобных вопросах. И это такая гражданская позиция теледивы.

"Запад отменяет русскую культуру лишь потому что она русская. Ксения молчит. Западные страны вводят санкции против сына близкого российского бизнесмена - идиотизм, кричит Собчак, ведь сын не может отвечать за отца", - пишет публицист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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