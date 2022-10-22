Писатель Захар Прилепин подверг критике гражданскую позицию Ксении Собчак

Жительница Смоленской области обратилась к журналистам за помощью. Девушка рассказала, что ее 47-летний отец, который с 22 сентября находится на
Украинские войска на южном участке фронта ждут приказа от главкома ВСУ Валерия Залужного, чтобы перейти к наступлению в Херсонской области. Залужный
Первые снегопады подбираются к Санкт-Петербургу – в соседнем регионе уже выпали осадки. В ближайшее время петербуржцы смогут лично убедиться, не
Через два дня певица из Украины Ани Лорак представит новый клип на песню «Лабиринт». Пока что эстрадная исполнительница показала небольшой фрагмент,
Жизнь Аллы Борисовной Пугачёвой могла сложиться совершенно по-другому. Эта печальная мысль до сегодняшнего дня не отпускает 73-летнюю Примадонну
Музыкальный продюсер, супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин недавно дал интервью изданию "Blitz.Plus". Он прокомментировал становление Николая Баскова
Бизнесмен Евгений Пригожин дал развернутое интервью изданию «Невские новости». В ходе него он рассказал о процессе частичной мобилизации в
Автор популярного Telegram-канала «Рыбарь» предложил представителям петербургского Научно-производственного объединения «Специальные материалы» лично
В ВОЗ ( Всемирная организация здравоохранения ) назвали главную причину, от которой до 2030 года в мире будут массово умирать люди. И COVID-19 тут ни
В политическом руководстве России не ставился на обсуждение вопрос об увеличении продолжительности службы в армии. Об этом заявил пресс-секретарь
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