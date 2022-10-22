Пригожин высказал мнение о ситуации с Ани Лорак и ее позиции относительно СВО РФ

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин дал очередное интервью, в котором решил уделить внимание поведению украинской певицы Ани Лорак на фоне сложившихся мировых событий.

Напомним, что до недавнего времени артистка, которая родилась на Украины (в городе Черновцы) находилась в Москве. При этом исполнительница затаилась и никак не комментировала политическую ситуацию.

По мнению продюсера, Лорак попросту оказалась в заложниках. Ани с Россией связывает работа, но также не отменял никто ее любви к своей родине.