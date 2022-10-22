Рита Дакота высказалась о творчестве Моргенштерна*: «Грязно и мерзко, захотелось помыться»

Алишер Моргенштерн* на днях сообщил, что выпустил новый альбом. Этим он вызвал бурю негодования у 32-летней белорусской исполнительницы Риты Дакоты (настоящее имя которой Маргарита Герасимович).

Дело в том, что песни рэпера оказались популярнее, вытеснив новый альбом SAT NAM певицы из ведущих музыкальных чартов. Дакота решила послушать, чем же Моргенштерн* завоевал симпатию публики.

Позже артистка призналась, что она смогла осилить лишь две песни своего потенциального конкурента на музыкальном олимпе.

"Моргенштерн своими месседжами и смыслами вынес в мир из ТОП-3 чарта хиты про сострадание, свет, веру, принятие, любовь. На физическом уровне мне стало очень плохо, грязно и мерзко, захотелось сразу помыться", - певица написала в своей микроблоге.

После этого Рита гневно сообщила, что сейчас происходит борьба тьмы и света, зла и добра, причислив себя к светлой стороне, а рэп-исполнителя к темной.

Напомним, Алишер Моргенштерн* уже несколько месяцев живет в Дубае. Он был признан иноагентом Минюстом РФ.