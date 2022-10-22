Рустам Солнцев негативно оценил карьерные перспективы Веры Брежневой в Европе

Певица из Украины Вера Брежнева на днях выпустила новую композицию. Песню артистка исполнила на украинском языке. Для возвращения на сцену экс-ВИАГра даже решила взять новый псевдоним, теперь она Vera.

Такие жесты звезды, которая когда-то зарабатывала миллионы в России, по достоинству оценили многие соотечественники и украинские деятели шоу-бизнеса.

Рустам Солнцев, когда увидел рвение исполнительницы откреститься от РФ, решил порассуждать о карьерных перспективах Веры Брежневой в Европе. Шоумен и блогер дал певице пессимистичный прогноз.

«Мне что-то подсказывает, что нет, ребята, и не потому, что у нее совершенно нет голоса. Мне кажется, что она привыкла деньги зарабатывать в русскоязычном мире», - написал Солнцев о супруге Константина Меладзе на своем канале в YouTube.