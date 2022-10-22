Шахназаров: Критиковавшая СВО ВС РФ Жанна Бадоева выпускает телешоу на Первом канале

Первый выпуск программы «Жизнь других» Первого канал выпустил в эфир 9 октября. Передача посвящена Мексике. Сообщается, что запланирована серия выпусков, которые дальше будут выходить.

Патриотично настроенные граждане вспомнили ведущей, что она публично выступала против проведения властями спецоперации. Ко всему прочему, с 2013 года Жанна проживает в Италии.

В новом выпуске авторского шоу об этой ситуации высказался Михаил Шахназаров. Как считает журналист, кто-то устраивает в стране настоящую диверсию и при этом не боится последствий.