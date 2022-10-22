Сможет ли Запад заставить человечество есть насекомых

В Финляндии производят хлеб из насекомых. В Британии тоже начали продавать хлеб их сверчков. На каждый батон уходит примерно 70 высушенных насекомых. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем человечество будет употреблять подобную пищу в больших количествах и на постоянной основе.

Эксперты, продвигающие эту идею, рассказали, что насекомым необходимо меньше пространства и корма, чем, например, скоту. Если заменить половину продуктов питания животного происхождения лабораторным мясом и насекомыми, то человечеству удастся освободить землю площадью в 70 раз больше площади Великобритании.

Мы существенно сократим вредные выбросы в атмосферу. Хлеб-сороконожка —отныне всему голова! — пишут финны.

И существенно сократим вредные выбросы в атмосферу. Хлеб-сороконожка — всему голова!» — говорится в посте.

Источник: https://rusvesna.su/news/1666447224?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

И существенно сократим вредные выбросы в атмосферу. Хлеб-сороконожка — всему голова!» — говорится в посте.

Источник: https://rusvesna.su/news/1666447224?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

И существенно сократим вредные выбросы в атмосферу. Хлеб-сороконожка — всему голова!» — говорится в посте.

Источник: https://rusvesna.su/news/1666447224?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Сенатор РФ Алексей Пушков оценил такую идею. Он заявил, что Запад предлагает концепцию насекомоядного человечества. При этом политик предлагает оставить право выбора тем, кто есть личинок и кузнечиков не желает. Насекомоядное человечество нам предлагает западный мир, такое будущее. Уверен, что возможно другое мироустройство, где у Европы останется право есть разных насекомых, однако другие страны мира не последуют за ней. Именно иного будущего нужно добиваться, а не есть насекомых в мире, который основан на правилах Запада» — отметил Пушков.