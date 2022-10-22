Сможет ли Запад заставить человечество есть насекомых

Жительница Смоленской области обратилась к журналистам за помощью. Девушка рассказала, что ее 47-летний отец, который с 22 сентября находится на
Украинские войска на южном участке фронта ждут приказа от главкома ВСУ Валерия Залужного, чтобы перейти к наступлению в Херсонской области. Залужный
Первые снегопады подбираются к Санкт-Петербургу – в соседнем регионе уже выпали осадки. В ближайшее время петербуржцы смогут лично убедиться, не
Жизнь Аллы Борисовной Пугачёвой могла сложиться совершенно по-другому. Эта печальная мысль до сегодняшнего дня не отпускает 73-летнюю Примадонну
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Музыкальный продюсер, супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин недавно дал интервью изданию "Blitz.Plus". Он прокомментировал становление Николая Баскова
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В ВОЗ ( Всемирная организация здравоохранения ) назвали главную причину, от которой до 2030 года в мире будут массово умирать люди. И COVID-19 тут ни
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