Судья телешоу «Ледниковый период-2022» Елена Чайковская высказалась о катании Дани Милохина

В минувшее воскресенье, 16 октября, на Первом канале вышел второй выпуск «Ледникового периода-2022». Проект называется «Снова вместе». Связано такое название с тем, что на лед вновь вышли участники из прошедших сезонов. В том числе катаются фавориты 2021 года Евгения Медведева и Даня Милохин.

20-летний популярный блогер и 22-летняя фигуристка выступают в паре. В премьерном выпуске самые молодые участники телешоу продемонстрировали поцелуй, сыграв старшеклассников на бале выпускников под романтическую песню Thinking Out Loud.

Судья шоу Елена Чайковская, которая заменяет Татьяну Тарасову, высоко отметила артистизм и технику пары. Даню она даже похвалила.

«Молодой человек владеет хорошо коньками, поэтому говорить не о чем!» — сказала Чайковская.

Другие члены жюри также позитивно высказались о Милохине. Они заявили, что он достойно стоит на коньках и прекрасно держится на льду. Ведущий Алексей Ягудин подметил, что Даня впервые совершил прыжок, а также сделал высокую поддержку своей партнерши.

«Даня — это выворот ноги, просто шикарный “кораблик”! Откуда берется? Он талантливый парень».