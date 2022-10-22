Перечислены неочевидные киноляпы из советского фильма «Москва слезам не верит»

Знаменитый советский фильм "Москва слезам не верит" является классикой мирового кинематографа. Мелодраматическая картина режиссёра Владимира Меньшова - одна из самых успешных кинокартин. Впрочем, не обошлось в ленте без киноляпов и несостыковок. Некоторые из ошибок создателей фильма могут заменить самые внимательные зрители.

Не каждый киноман обратит внимание на соответствие предметов, которые продемонстрированы в кадрах, заявленному времени. По сюжету, в 1958 г. Людмила читает книгу "Три товарища". Именно в этом году книгу перевели на русский и выпустили в продажу. Но потрепанное печатное издание, которое держит в руках главная героиня, совершенно не похоже на новую книгу. В том же году поэт Вознесенский читает "Параболическую балладу". В реальности ее написали на год позже.

Аналогичная ситуация с композицией "Ямайка", которую в начале ленты слушает Катя Тихомирова. На самом деле сингл в исполнении Робертино Лоретти появился только в 1962 году.