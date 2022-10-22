Визажистка Гоар Аветисян неумело замазала свои соски, выскочившие из декольте

29-летняя визажистка Гоар Аветисян выложила видео в роскошном наряде. В ролике в ее руках извивается змея. Получилось оно весьма «горячим», но девушка внезапно увидела маленький недостаток, который бросается в глаза.

Это были соски, которые выскакивали из декольте в то время, когда она позировала. Визажистка не отчаялась. Она нашла выход. Аветисян воспользовалась специальной программой, замазав их.

Поклонники отреагировали совершенно спокойно на такой трюк мс фотошопом, без хейта и негатива. Но нашлись и те, кто начал упрекать Гоар за лишний вес, неподходящий наряд. Некоторые успели даже змею пожалеть.

Примечательно, что в общей сложности популярная имиджмейкер за всю жизнь суммарно набрала и сбросила порядка 180 килограммов. Гоар всегда мечтала о стройной фигуре, поэтому долго к этому шла. Она даже решилась на пластическую операцию по коррекции груди, живота, рук, бедер, ягодиц, за которую отдала 1,87 млн рублей.