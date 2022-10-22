«Всегда рядом»: Рената Литвинова впервые откровенно заговорила об отношениях с Земфирой

Российская рок-певица Земфира и знаменитая актриса Рената Литвинова не скрывают, что очень близки. Но не так давно в Сети распространились слухи о том, что отношения звезд испортились, и якобы они даже расстались. Сегодня в своем Телеграме Рената опровергла домыслы журналистов и поклонников.

Литвиновна дала четко понять, что она по-прежнему вместе с Земфирой. По словам актрисы, она часто сопровождает певицу на гастролях. Но все же иногда не получается избавиться от мыслей о разлуке.

"Перелетая из одной страны в другую с Земфирой и ее музыкантами, я хочу написать о людях, с которыми бок о бок стою на всех концертах. Вчера мы ехала возле бесконечной вереницы людей в Оффенбахе, я чуть не заплакала. Всматривалась в каждое лицо, запоминала их. Нас много, знаю, что нас невозможно разлучить. Я всегда в это буду верить. Вас и Земфиру — вы — мы всегда рядом", — написала Литвинова.

Поклонники под записью артистки театра и кино оставили много позитивных комментариев и добрых слов.

