Vulture: как американцы пытались запустить в РФ шоу «Улица Сезам»

Бывший содиректор "Улицы Сезам" в РФ Наташа Лэнс Рогофф переехала в страну в конце 80-х годов. В статье для издания Vulture женщина рассказала, что выпускающая шоу компания НКО Sesame Workshop пригласила ее с целью адаптировать американскую детскую программу для российских зрителей.

Перед началом работы команда провела вместе с учителями и воспитателями из России семинар по определению идей русской "Улицы Сезам". Итогом встречи стал план, благодаря которому обучали детей в постсоветской эпохе для того, чтобы они были свободными и с демократическими взглядами.

Цель семинара —это найти так называемую "золотую середину между западными либеральными ценностями, а также духовными ценностями и культурой постсоветской России", — говорит Романофф.

Наташа пишет, что она ожидала критики со стороны педагогов американского кукольного шоу, но надеялась, что красочность, художественность и доброта убедит их в ценности для постсоветской России.