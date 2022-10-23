41-летняя российская актриса Елена Лядова опровергла слухи про съемки в порнографии

Image 16+
41-летняя российская актриса Елена Лядова опровергла слухи про съемки в порнографии
---
Фото из открытых источников

41-летняя российская актриса театра и кино Елена Лядова рассказала о съемках в новом теелсериале «Неличная жизнь». В многосерийном фильме артистка сыграла роль женщины, которая вместе с мужем снимает домашнее порно для того, чтобы расплатиться с долгами.

Но сама Елена заявила, что сценический образ не соответствует ее обычной жизни.

«Конечно, мы очень далеки. В порнографии я не снималась точно. Хотя персонаж был создан из моих суставов и мышц, его основа —это воображение и фантазия. Если говорить о вызовах, просто хотелось бы, чтобы эта история получилась классной и смешной. Тонкая комедия о понятных людях с понятными проблемами, а не философия, где следует искать смыслы», — заявила актриса.

Добавим, комедийный сериал «Неличная жизнь» на экранах появился 17 октября 2022 года. Съемки фильма проходили в Калуге, где режиссер передал гнетущую атмосферу при помощи старых хрущевок и грязных сугробов. До этого Лядова сыграла не менее 20 ролей в разных картинах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Смолянина с грыжами в позвоночнике прямо с больничного отправили на фронт
  • 20-10-2022, 11:27

Смолянина с грыжами в позвоночнике прямо с больничного отправили на фронт

Жительница Смоленской области обратилась к журналистам за помощью. Девушка рассказала, что ее 47-летний отец, который с 22 сентября находится на

В Китае зафиксирована первая в мире устойчивая термоядерная реакция
  • Вчера, 19:05

В Китае зафиксирована первая в мире устойчивая термоядерная реакция

Китайские ученые сообщили, что термоядерный реактор HL-2M Tokamak, запущенный в 2021 году в Сычуани, приблизился к запуску самоподдерживающейся

Залужный: военные ВСУ ждут команды для наступления на Херсон
  • 20-10-2022, 14:28

Залужный: военные ВСУ ждут команды для наступления на Херсон

Украинские войска на южном участке фронта ждут приказа от главкома ВСУ Валерия Залужного, чтобы перейти к наступлению в Херсонской области. Залужный

Вернувшаяся в РФ Кристина Орбакайте побывала на звукозаписывающей студии «Мосфильма»
  • Вчера, 10:53

Вернувшаяся в РФ Кристина Орбакайте побывала на звукозаписывающей студии «Мосфильма»

Певица Кристина Орбакайте опубликовала в соцсетях новое фото. На снимке певица, которая искренне улыбается, находится на звукозаписывающей студии

Фильм «Сталкер» Андрея Тарковского стал роковым для режиссера и членов съемочной группы
  • Вчера, 18:10

Фильм «Сталкер» Андрея Тарковского стал роковым для режиссера и членов съемочной группы

Съемки фильма Андрея Тарковского «Сталкер» окутаны мистическими событиями. Съемочная группа столкнулась и с природными бедствиями, и с

Перечислены неочевидные киноляпы из советского фильма «Москва слезам не верит»
  • Вчера, 19:21

Перечислены неочевидные киноляпы из советского фильма «Москва слезам не верит»

Знаменитый советский фильм "Москва слезам не верит" является классикой мирового кинематографа. Мелодраматическая картина режиссёра Владимира Меньшова

Новости партнеров
Новости партнеров
Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, избившего и ограбившего жену и ее сожителя
  • 20-10-2022, 13:59

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, избившего и ограбившего жену и ее сожителя

19 октября 2022 года в 06.39 в полицию поступило сообщение о конфликте в квартире по адресу: ул. Николая Рубцова, дом №11. Прибывшим нарядом полиции

Продвигаемая Смольным компания НПО «Спецматериалы» попала в скандал с поставкой некачественных бронежилетов
  • 21-10-2022, 14:37

Продвигаемая Смольным компания НПО «Спецматериалы» попала в скандал с поставкой некачественных бронежилетов

Автор популярного Telegram-канала «Рыбарь» предложил представителям петербургского Научно-производственного объединения «Специальные материалы» лично

Более половины депутатов ЗакСа должны защищать Родину с оружием в руках – Пригожин
  • 20-10-2022, 12:47

Более половины депутатов ЗакСа должны защищать Родину с оружием в руках – Пригожин

Бизнесмен Евгений Пригожин дал развернутое интервью изданию «Невские новости». В ходе него он рассказал о процессе частичной мобилизации в

В ВОЗ назвали главную причину массовой гибели людей, и это не COVID-19
  • 21-10-2022, 12:53

В ВОЗ назвали главную причину массовой гибели людей, и это не COVID-19

В ВОЗ ( Всемирная организация здравоохранения ) назвали главную причину, от которой до 2030 года в мире будут массово умирать люди. И COVID-19 тут ни