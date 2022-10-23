41-летняя российская актриса Елена Лядова опровергла слухи про съемки в порнографии

41-летняя российская актриса театра и кино Елена Лядова рассказала о съемках в новом теелсериале «Неличная жизнь». В многосерийном фильме артистка сыграла роль женщины, которая вместе с мужем снимает домашнее порно для того, чтобы расплатиться с долгами.

Но сама Елена заявила, что сценический образ не соответствует ее обычной жизни.

«Конечно, мы очень далеки. В порнографии я не снималась точно. Хотя персонаж был создан из моих суставов и мышц, его основа —это воображение и фантазия. Если говорить о вызовах, просто хотелось бы, чтобы эта история получилась классной и смешной. Тонкая комедия о понятных людях с понятными проблемами, а не философия, где следует искать смыслы», — заявила актриса.

Добавим, комедийный сериал «Неличная жизнь» на экранах появился 17 октября 2022 года. Съемки фильма проходили в Калуге, где режиссер передал гнетущую атмосферу при помощи старых хрущевок и грязных сугробов. До этого Лядова сыграла не менее 20 ролей в разных картинах.