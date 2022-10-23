Авраам Руссо рассказал об ограблении своей квартиры в Москве: «Это темный момент в моей памяти»

После переезда певец сперва жил в гостинице «Россия». Но затем снял жилье на окраине. Авраам поселился на улице Наметкина.

В начале пришлось снимать жилье на окраине, на улице Наметкина. Через какое-то время я возненавидел этот район, мою квартиру ограбили. Ворвались туда вооруженные налетчики. До сих пор это темный момент в моей памяти. Слава богу, я остался жив. Но в доме больше жить не мог, съехал в Выхино. Не знал, что это далеко от центра, - признался Руссо.

Исполнитель счастлив, что уцелел. Объездив полмира, он точно для себя определил, что живая и душевная Москва - это то место, в котором он хочет остаться.