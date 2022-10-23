Были обнародованы архивные фотографии со свадьбы в США Скабеевой и Попова

Популярные российские телеведущие канала «Россия Евгений Попов и Ольга Скабеева счастливы в браке несколько лет. О личной жизни звезды телевидения не желают распространятся. Они предпочитают держать подробности за закрытыми дверьми.

Но в программе «Судьба человека» знаменитая пара все же решила приоткрыть занавес. Звезды показали тайные фотографии со своей свадьбы, которая состоялась в Америке.

Изначально журналисты не планировали проводить торжество в США, все произошло достаточно спонтанно.

«Это была командировка. Решили, что нам придется жениться. Выбрали ближайший ЗАГС» - призналась Ольга Скабеева в интервью ведущему шоу Борису Корчевникову.