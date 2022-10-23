Члены жюри разоблачили Сову в шоу «Маска. Танцы»

23 октября на канале СТС вышел третий выпуск развлекательного шоу «Маска. Танцы». В проекте свои таланты демонстрируют звездные участники, которые скрыты под масками.

В сегодняшнем выпуске Сова исполнила номер под хит Макса Фадеева «Танцы на стеклах». В финальном этапе зрители спасли Пугало, а жюри отдали предпочтение Диско-шару, решив рассекретить Сову. Судьи единогласно назвали имя Анастасии Волчоковой. И они на этот раз ошиблись.

Артистка балета продемонстрировала фирменный шпагат и заявила:

«Мне льстит то, что таких ног ни у кого другого нет. У меня есть краса, профессионализм, грация, умение танцевать. Это было очень зажигательно, мне кажется, что вам меня будет не хватать».

Балерина добавила, что костюм сковывал движения, в нем ничего видно и трудно дышать. Хореограф Егор Дружинин, в отличие от коллег, до последнего сомневался, что прячется под маской Совы Волочкова. По просьбам членов жюри Анастасия исполнила на бис песню «Танцы на стеклах», но уже без маски.