Дочь Аллы Пугачевой певицу Кристину Орбакайте лишили участия в новогодних концертах в России

Кристина Орбакайте не примет участие в новогодних концертах в России в уходящем и наступающем году. Дочь Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой лишили возможности выступать перед зрителями "Голубого огонька", "Песни года" и "Большого праздничного концерта".

О точных причинах такого решения пока неизвестно. Однако есть предположения, что поведение ее звездной матери на фоне событий на Украине существенно повлияло на ситуацию. При этом не исключено, что Орбакайте могла сама отказаться от участия в новогодних праздничных мероприятиях.

Добавим также, что Кристина в настоящее время находится в Москве. Эстрадная певица отведала могилу Бориса Моисеева и появилась в звукозаписывающей студии "Мосфильма". Снимками артистка делилась со своими поклонниками.