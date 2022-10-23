Друг Сергея Лазарева Алекс Малиновский поделился своими переживаниями от пережитой измены

Последнее время Алекс Малиновский посещает много стран. Ранее в путешествиях его всегда сопровождал друг Сергей Лазарев. Но в последнее время из-за плотного графика артиста это оказалось невозможным.

Малиновский периодически делится в соцсетях красочными снимками. Но ни на одном фото нет любимого человека. Накануне премьеры композиции "Мой Бог, зачем так больно" Алекс намекнул, что сейчас его сердце свободно, поскольку он переживает предательство. Малиновский заявил, что эта песня была записана давно, но только сейчас он мог спеть ее, так как неразделенная любовь и измена ему хорошо знакомы:

"У ног твоих я замер, затих, растерянный псих, свожу, схожу с ума, а ты живешь, играешь, вдребезги бьешь, и просто через меня перешагнешь, измена, боль подрежет крылья под ноль, стал бескрылым с тобой".