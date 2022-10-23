Копия отец: Вдова Михаила Круга показала возмужавшего 20-летнего сына Александра

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Копия отец: Вдова Михаила Круга показала возмужавшего 20-летнего сына Александра
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Фото из открытых источников

Жизнь известного шансонье Александра Круга неожиданно оборвалась в 2002 году. В дом к знаменитому певцу вломились грабители. Исполнительн собой прикрыл супруугу, тещу, дочь супруги Марину, а также сына от первого брака Диму и маленького сына Сашу. После нанесенных преступниками ударов артист скончался.

Вдова Михаила продолжила исполнять композиции мужа, а затем начал петь свои песни. Сейчас Ирина Круг появляется на сцене вместе с  их общим 20-летним возмужавшим сыном Александром.

В своих социальных сетях женщина поделилась новым снимком с наследником. Подписчики Ирины сразу же заметили, что Александр стал похож на своего звездного отца. У парня круглый овал лица, тонкие губы и прямой нос.
 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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