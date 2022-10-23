Ксения Собчак вновь публично раскритиковала стиль одежды Тины Канделаки

Когда-то давно журналистка Ксения Собчак и телеведущая Тина Канделаки были подружками. Но с недавних пор знаменитости ведут настоящую войну в соцсетях.

Собчак никогда не упускает возможности высмеять Канделаки за ее вкус. После каждого наряда Ксения критикует стиль Тины. И та практически всегда отвечает на «уколы» в свой адрес. В этот раз светская львица вновь поделилась с подписчиками селфи коллеги. Она оставила саркастический комментарий.

"А теперь всем внимание!". "Есть вещи, которые идут Тине? Должны быть", — пишет Собчак под снимком.

Стоит сказать, что на фото Тина Канделаки позирует в длинной серой юбке и укороченной светлой кофте и высокими сапогами в тон. В руках она держит большую сумку.